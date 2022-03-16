Köpekler çocuğa saldırdı

Girne Edremit Bölgesinde Golden Volley Otel Civarında bir villada sorumsuz bir kişi evinin önünde onlarca köpeği kulübelerine bağlamayınca başıboş kalan köpekler bölge sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan bir vatandaş Edremit bölgesinde bir kişiye ait köpeklerin küçük bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

Konuyla ilgili Girne Belediyesine yapılan şikayetler olduğunu belirten vatandaş, villa sahibinin belediye çalışanı olması nedeniyle duruma müdehale edilmediğini iddia etti.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan vatandaş şunları söyledi:

Hayvanları bizlerde severiz ama iki gün önce bölgede yaşayan bir çocuğa saldıran köpekler çocuğu ısırmaya kalktı ve kaçarken düşüp yaralanmasına neden oldu. Oradan yürüyerek geçen 2-3 kişiyi de ısırdılar.

Bölge sakinleri villasında onlarca köpek besleyen ve beslediği köpekleri serbest bir şekilde bakan bu Girne Belediyesi çalışanından şikayetçiyiz ama sorunumuza çare bulamıyoruz.