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“Köpekler tuzakla yakalanıp ölüme terk ediliyor!”

Yeniboğaziçi’nde acımasız uygulama...

17 Ağustos 2021 Salı 16:05
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“Köpekler tuzakla yakalanıp ölüme terk ediliyor!”

Gündem Kıbrıs / Sosyal Medya 

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve etkili derneklerinden biri olan Altın Patiler, Yeniboğaziçi’nde iki hafta önce belediye başkanı ile anlaşmalarına rağmen, verilen sözlerin tutulmadığını ve sokak hayvanlarının yine kafeslerle yakalandığını açıklayarak, hayvanların ölüme terk edildiğini söyledi. 

Altın Patiler Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 
“YENİBOĞAZİCİ BELEDİYESİ VE BELEDİYE BASKANI MUSTAFA ZURNACILAR !
SÖZLERİ TUTMUYOR !!! SUAN YİNE KÖYE YAKALAMA KAFESLERİ KURDURDU VE KÖPEKLERİ YAKALAMAYA CALISIYOR !!! ASLA DİNLEMİYOR ASLA ANLAMIYOR ASLA HAYVAN SEVMİYOR !! KURDUGU KAFESLERİ DE MESAİLERİ BİTTİĞİ İCİN DE YARINA KADAR KONTROL EDMEYECEGINI HAYVAN YAKALANIRSA YARINA KADAR İCİNDE SICAKDA AC SUSUZ KALACAGINI UMURSAMIYOR BİLE !!! BARINAGI OLMAYAN BİR BELEDİYE KÖPEKLERİ TUZAKLA YAKALAYIP ÖLÜME TERKEDİYOR !! BIZ ARTIK BIKTIK ! YASALARA UYMAYAN İNSANLARA YARDIM ETMEYEN CÖZÜM BULMAYA CALISDIGIMIZDA BİLE İYİ NİYETLİ OLARAK KENDİNİ GÖSDERİP HALA DEVAM EDİYOR !! YENİBOĞAZİCİ BELEDİYESİ BİZ HAYVANSEVERLERİ TAMAMEN YORMUS BEZDIRMIS DURUMDADIR !!”

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