Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116860
ALTIN
159.140
DOLAR
3.7490
STERLİN
5.0770
EURO
4.4894
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?
Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?
Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?
Erkekleri baştan çıkaran hareketler
Bir erkeği baştan çıkarmak istiyorsanız...
Kitap okuyan karşı cins daha etkileyici!
Kitap okuyan karşı cins daha...
Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 12 milyon ekmek çöpe...

Köprü taşına çarptı

Gökhan yakınlarında direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç kaza yaptı, 22 yaşındaki sürücü Sadık Kalaycılar hafif yaralandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
Köprü taşına çarptı
banner10

Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Lefkoşa’ya bağlı Gökhan köyü yolunda önceki gün meydana gelen kazada Sadık Kalaycılar isimli sürücü yaralandı.

Demirhan-Gökhan yolu üzerinde önceki gün saat 23.30 sıralarında DE 514 plakalı aracıyla Gökhan istikametine doğru aracıyla seyreden Sadık Kalaycılar (E-22) isimli sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan yol köprü taşına çarptı.

Kaza sonucu, araç sürücüsü Sadık Kalaycılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalaycı’nın, acil serviste yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"
Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"
Meclise giremediler
Meclise giremediler
Milletvekilliğini kaybeden Çakıcı, sonuçları değerlendirdi
Milletvekilliğini kaybeden Çakıcı, sonuçları değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim