Köprülü, Anıtkabir’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıldönümü münasebetiyle KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, bu sabah Anıtkabir’i ziyaret etti.

Büyükelçilik personeli ve Türkiye Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harb Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okullarında okuyan Kıbrıslı öğrencilerinde aralarında bulunduğu heyetle Anıtkabir’e giden Köprülü, önce mozoleye çelenk koydu. ve saygı duruşunda bulundu.

Ardında da Misak – ı Milli Kulesi’ne geçen Köprülü,Anıtkabir Özel defrerini de imzaladı.

Büyükelçi Köprülü deftere şunları yazdı. ” Kıbrıs Türk Halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, özgürlük, bağımsızlık ve adalet ilkeleriniz ışığında, uzun yıllar verilen zorlu mücadelenin ardından kavuşmuştur. Şüphesiz ki vermiş olduğumuz özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı, Liderliğinizde yoktan bir vatan yaratan Anadolu halkının destansı mücadelesi olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm zorluklara rağmen bugün demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısı, özgürlükçü ve katılımcı geleneğiyle yaşamakta ve her zaman ve her koşulda bizlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla her geçen gün daha da güçlenmekte ve kalkınmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, ayrıca işaret ettiğiniz ” Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesine bağlı kalarak bölge ve dünya barışına olan inancını da korumaktadır.

Büyükelçi Köprülü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam bir de resepsiyon verecek.

BRT/Ankara