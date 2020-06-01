Fuat Oktay, Limasol'da camiye yapılan saldırıyı lanetledi.
OKTAY'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Kıbrıs Rum Kesiminde, Limasol’de bulunan asırlık Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum.Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz.
Son Güncelleme: 01.06.2020 21:12
Edirnede Yunan sınırında bulunan Dimetoka kasabasındaki tarihi Mehmet Çelebi cami minaresine Yunan bayrağı asılmıştır. Ayni tarihte olmuştur. İki olay da bağlantılı ve sistematiktir. Planlı olay olduğu açıktır.
Coronavirüs başlangıcında Lefkoşa da toplanan ve kapıların kapatılmasını istemeyen sözde solcular bu habere niye yorum yapmıyorlar.Gavurdan dost olmaz bırakın bu sahte samimiyeti.