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Köprülü: Türkiye’nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız

16 Kasım 2019 Cumartesi 15:24
Köprülü: Türkiye’nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, de KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Köprülü resepsiyonda yaptığı konuşmada , Kıbrıs Türk halkının adada yıllarca Rum-Yunan mezalimine karşı mücadele verdiğini anımsatarak, bu mücadelenin 20 Temmuz 1974 harekatıyla taçlandırıldığını söyledi.

Köprülü, Harekat sonrası Kıbrıslı Türklerinin 1983’te kendi kendilerini yönetme isteklerini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

KKTC’nin ekonomik kalkınması için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Köprülü, KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek için çaba sarfetmeleri gerektiğini söyledi.

Köprülü, Kıbrıs Türk halkının izole edilmek istendiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Şüphesiz ki her zaman ve her koşulda olduğu gibi Türkiye’nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır.

Uluslarası toplumun da artık adadaki gerçekleri görmesi ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyonu kaldırmasının zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Özellikle dost ve kardeş ülkeler tarafından bu yönde somut adımlar atılması önümüzdeki dönemde en büyük beklentimiz olacaktır.”

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