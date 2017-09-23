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Köpük tabaklar arasında 3 mülteci

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdiği aramalarda kaçak sigara, cinsel gücü artırıcı jel ve 3 Suriyeli mülteci ele geçirdi

23 Eylül 2017 Cumartesi 09:04
Köpük tabaklar arasında 3 mülteci

Gamze Pir Baykur

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdikleri kontrollerde bir TIR içerisinde toplam 2 bin 470 paket kaçak sigara, 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel ve 3 Suriyeli mülteci ele geçirdi. Kaçak sigaralar ile cinsel gücü artırıcı jellere el konulurken TIR şoförü Tamer Sedefoğlu ile 3 Suriyeli mülteci gözaltına alındı.

Köpük tabaklar arasında 3 mülteci

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdikleri kontrollerde “Deep Karpaz” isimli gemi ile gelen 57 TIR araçta arama yaptı. Türkiye’den köpük tabak yükü alarak “Deep Karpaz” gemisi ile Mağusa Limanına gelen Tamer Sedefoğlu yönetimindeki TGY 223 plakalı TIR araçta yapılan aramada ise köpük tabakların arasında gizlenmiş vaziyette 3 Suriyeli mülteci bulundu. Yine ayni tır içerisinde KKTC’ye ithali yasak olan 475 paket “MM” marka sigara, 1495 paket “Dubao Classic” marka sigara, 500 paket “JJ” marka sigara ile 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel bulundu. Kaçak sigaralar ile jellere el konulurken, 3 Suriyeli mülteci ile TIR şoförü Tamer Sedefoğlu gözaltına alındı.

Mülteciler Türkiye’ye geri gönderildi

Elde edilen bilgilere göre gözaltına alınarak sorgulanan 3 Suriyeli mülteci dün akşam “Deep Karpaz” gemisi ile Türkiye’ye geri gönderildi. TIR şoförünün ise Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiği öğrenildi.

Yeni Bakış Gazetesi

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Son Güncelleme: 23.09.2017 10:24
Yorumlar
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ECVET SAHIN 2017-09-23 10:39:13

Bunlar bu isi devamli olarak yapmaktadirlar. 30-40 yildir bu isi asla birakmadilar ve yine yapacaklardir .Cunku verilen cezalar bunlari caydirmaz.

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