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Koral Bozkurt Yeniden MTG Başkanı Seçildi

06 Ağustos 2021 Cuma 10:54
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Koral Bozkurt Yeniden MTG Başkanı Seçildi

Mağusa Türk Gücü Olağan Genel Kurulu dün saat 18.30'da kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Pandemi süresi boyunca oyunculara sahip çıkan ender kulüplerden biri olan MTG görevde oldukları süre boyunca üyelerine olan şeffaflığı esas tutuldu.

MTG Olağan Genel Kurulu açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Orhan Kansu, 2 senede bir mecburi olarak yapılan Genel Kurul toplantısının yapıldığını belirtti.

Daha sonra ise Divan Başkanı olarak Mehmet Özerman seçildikten sonra saygı duruşu ile faaliyet raporu ve Mali rapor üyelerin bilgisine sunulduktan sonra tek aday olan Koral Bozkurt tekrar başkanlığa getirildi.

Koral Bozkurt MTG Genel Başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

MTG Başkanı Bozkurt, artık Mağusa’nın surları içerisinden kurtulmanın zamanı geldiğini, kendilerini her zaman şampiyonluk yarışı kovalayan bir kulüp olduklarını o nedenle adaya yakışır bir sahalarının ve kulüplerinin olma zamanı geldiğini belirtti. Kendisini bu göreve tekrardan layık görenlere teşekkürlerini iletti.

Bu yılki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşmaktadır.

Ahmet UÇANOK

Çağrı AKTUĞ

Erkin KORMAN

Fatih ÖZARMAN

Fehmi ALTUNÇ

Fikri ARKINER

Gürcan ERDOĞAN

Gürkan ONALT

İbrahim KÖROĞLU

 İsmail ÖZYURT

Kemal MAHİREL

Koral BOZKURT

Mehmet Özden DURDU

 Mehmet SABANCI

Nevzat NEVZAT

Onursal BOZKURT

Orhan KANSU

Tanyel BAYRAKTAROĞLU

 Taşkın AĞAOĞLU

Altyapılardan Sorumlu Yöneticiler;

Doğan HACIOĞLU

Hakan ŞEREN

Mehmet TERAZİLİ

Koral Bozkurt konuşmasını bitirdikten sonra yeni yönetim kurulu üyelerini tek tek çağırarak tebrik etti ve genel kurul sona erdi.(MHA)

Son Güncelleme: 06.08.2021 11:02
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