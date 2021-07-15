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Koral Çağman bakanlığa geri dönüyor...

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“Siyasete bir mesaj vermek amacıyla istifa etmiştim ancak bunun bedelini çalışanlar ödüyor, bu noktada sorumluluk hissediyorum, henüz karar vermiş değilim, ancak, çalışma alanının böyle ortada kalmasına izin vermek doğru olmaz”

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:10
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Koral Çağman bakanlığa geri dönüyor...

Yeni Çalışma Bakanı’nın atanması bir hükümet krizine dönüşürken, görevinden istifa eden Dr. Koral Çağman’ın, yeniden bakanlığa dönüş sinyali verdiği ifade edildi.

Yenidüzen gazetesine konuşan Çağman, “Siyasete bir mesaj vermek amacıyla istifa etmiştim ancak bunun bedelini çalışanlar ödüyor, bu noktada sorumluluk hissediyorum, henüz karar vermiş değilim, ancak, çalışma alanının böyle ortada kalmasına izin vermek doğru olmaz” dedi.

Siyasi kulislerde, Çağman’ın bu adımının “ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara bir de hükümet krizinin eklenmemesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği” ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Koral Çağman’ın istifası sonrası boş kalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi için, kulislerde 3 farklı isim üzerinde durulduğu ifade ediliyordu.

İstifanın ardından Fikri Ataoğlu’nun göreve vekalet ettiği ve Anayasa’nın çiğnendiği süreçte, DP MYK’sı, Afet Özcafer’in Bakan olması yönünde karar üretti fakat bu karar, Başbakan Ersan Saner tarafından geri çevrildi.

Hükümet krizine dönüşen atama sürecinde gözler yeniden Çağman’a çevrildi.

Kıbrıs Time

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