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Koral Çağman, görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti

UBP-DP ve YDP koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Dr. Koral Çağman görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:03
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Koral Çağman, görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti
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Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Dr. Koral Çağman görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Çağman, bir yıllık görev süresi boyunca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik  koşullar ve  pandeminin yarattığı sıkıntılara karşın, önemli bir yol katettiklerini belirterek, “Ülkenin içinden geçtiği zor ekonomik koşullar karşısında size zor bir görev düşüyor, ancak üstesinden gelebilmenin kolay olacağını düşünüyorum" dedi. Koral Çağman, Hasipoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, ekonomik  açıdan oldukça zor geçen bu dönem içinde çalışma yaşamına ciddi katkılar konduğunu kaydetti ve Çağman’a verdiği  emeklerden dolayı teşekkür etti.

Hasipoğlu, “Şimdi yeni bir hükümetimiz var. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile güçlü bir ortaklık oluştu. Önümüzde yeni bir sayfa var. Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, sosyal sigortalılarımızın düzgün ve refah içerisinde yaşayabileceği bir çalışma hayatı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. 

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Hasipoğlu , bu bayrağı devraldıklarını ve amaçlarının ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı

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