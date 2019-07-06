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Koral: "Proje hem şirketimiz, hem de ülkemiz açısından bir dönüm noktası"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:52
Koral: "Proje hem şirketimiz, hem de ülkemiz açısından bir dönüm noktası"

Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, sosyal medya hesabından yeni projesi Grand Sapphire ile ilgili değerlendirme yaptı ve katılan konuklara  teşekkürlerini belirtti. Koral " Sadece konuşmadık, iş, aş, sevgi ürettik" ifadelerini kullandı. 

İşte Koral Bozkurt'un paylaşımı....

Hem şirketimiz, hem de ülkemiz açısından bir dönüm noktası olarak gördüğümüz Grand Sapphire Projesi’nin tanıtım lansmanı dün akşam gerçekleştirildi. Orada olan, bizi onurlandıran, kusursuz bir gece yaşamamıza neden olan herkese teşekkür ediyorum. Çevre dostu, doğa ile iç içe, alt yapısı güçlü, sosyal alanları büyük, mavi ve yeşili buluşturan bu proje, KKTC açısından da bir ilki içerisinde barındıracak. Lansman gecemizde bunu tüm ayrıntıları ile anlattık. Elbette, şirket olarak bu yola girerken kendi gücümüze, bir de ülkemizin dinamiklerine güvendik. 25 farklı ülkeden emlak danışmanları, bu lansman için adamıza geldi. Bu gurur hepimizin. Biz ülkemize karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar öyle davrandık, bundan sonra da öyle davranacağız. Yıllardır, istihdam, vergi gibi sorumluluklarımızın yanında, yaşanabilir alanlar, onlarca ülkede KKTC için çalışan satış danışmanları ağını kurduk. Sadece konuşmadık, iş, aş, sevgi ürettik. Gecemize katılan, bizleri yalnız bırakmayan ve bu ülke yatırımcısına güvenen; • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay’a • 3’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’na • Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dursun Oğuz’a • UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP bölge Milletvekilleri, Sunat Atun, Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu’na • Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e • İskele Belediye Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu’na • Mehmetçik Belediye Başkanı Sayın Cemil Sarıçizmeli’ye, • Alsancak belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser’e • Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Zurnacılar’a • Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Cafer Gürcafer’e… İş, spor ve sanat dünyasından katılan konuklarımıza ve gecenin kusursuz olmasını sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum

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Son Güncelleme: 06.07.2019 15:54
Anahtar Kelimeler:
Koral BozkurKoral
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