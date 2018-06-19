Korkmazhan: "Hükümet kuralsız çalışma yaşamına yönelik etkin bir politika geliştirmedi"

Sol Hareket, iş kazalarının önlenmesi için işletmelerde sendikalaşmanın zorunlu kılınması ve iş sağlığı/güvenliği kriterlerinin eksiksiz uygulanmasını talep etti.



Sol Hareket’ten Abdullah Korkmazhan, bir işçinin Bafra’daki bir inşaattan düşerek yaşamını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı.





Yapılan birçok araştırmada çok basit önlemler ve yaptırımlar ile iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olduğunu ortaya koyduğunu belirten Korkmazhan, Hükümetin bugüne kadar kuralsız çalışma yaşamına yönelik etkin bir politika geliştirmediğini savundu.Geçmişte yaşanan birçok iş cinayeti hakkında soruşturma dahi yapılmadığını iddia eden Korkmazhan, Kuzey Kıbrıs’ın iş kazalarında Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığını ileri sürdü.Özelleştirme, taşeronlaşma ve sendikasızlaşmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğunu ifade eden Abdullah Korkmazhan, sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesini, uluslararası normlarda, yasalarımızda da belirtilmiş olan işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerinin ve ILO düzenlemelerinin eksiksiz uygulanmasını talep etti.