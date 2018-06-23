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Korkmazhan: "Özyiğit, kaş yapayım derken göz çıkardı"

Sol Hareket, Eğitim Bakanlığı’nın Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde kaş yapayım derken göz çıkardığını savunarak, “Ne yazık yine siyasi iradeden yoksun, tamam efendimci bir hükümet ile karşı karşıyayız” dedi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:36
Korkmazhan: "Özyiğit, kaş yapayım derken göz çıkardı"

Sol Hareket, Eğitim Bakanlığı’nın Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde kaş yapayım derken göz çıkardığını savunarak, “Ne yazık yine siyasi iradeden yoksun, tamam efendimci bir hükümet ile karşı karşıyayız” dedi.

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Eğitim Bakanlığı, zorla başörtüsü taktırılan ve istismar edilen çocuklara mezuniyet diploması vermeyerek mi gericilikle mücadele edecek?” diye sorarak, Eğitim Bakanlığı’nın öngörüsüzlüğü nedeniyle,“geriletilmeye çalışılan Siyasal İslamcılara ve gericilere, kırk yıl arasalar bulamayacakları bir başörtüsü mağduriyeti" daha hediye edildiğini ileri sürdü. 

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“Ülkede gerici dernek ve tarikatlar cirit atıyor. Her köşe başında kuran kursları veriliyor. Kıbrıslı Türklerin laik, çağdaş ve demokratik yaşam biçimi gerici bir yaşam biçimine dönüştürülmeye çalışılıyor” diyen Abdullah Korkmazhan, “Esas olan zorla başörtüsü taktırılan ve istismar edilen çocuklara diploma vermemek değil, gericilik ile sunnici siyasal islam ve tekci zihniyet ile mücadele etmektir” iddiasında bulundu. 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin iddia edildiği gibi bir eğitim kurumu olmadığını savunan Korkmazhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Hükümeti ve Eğitim Bakanlığını, gerici bir sunnici siyasal islam ve tekci zihniyet projesi ve gettosu olan Hala Sultan İlahiyat Kolejini derhal kapatmaya, Çanakkale kampını iptal etmeye, gericilik ve tarikatlar ile mücadele başlatmaya ve laik, bilimsel ve demokratik eğitim anlayışını hakim kılmaya çağırıyoruz.” 

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