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Korkmazhan: "Patlama ile ilgili neden hala soruşturma başlatılmadı?"

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan açıklama yaptı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:03
Korkmazhan: "Patlama ile ilgili neden hala soruşturma başlatılmadı?"

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, geçtiğimiz hafta Çatalköy’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri mühimmatda gerçekleşen patlama ile ilgili neden hala soruşturma başlatılmadığını sorarak, bir an önce patlamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumlular hakkında kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için sivil soruşturma komisyonu oluşturulmasını talep etti.

Çeşitli askeri uzmanlara göre yer altında korunan askeri mühimmatın kendi kendine patlamasının imkansıza yakın olduğunu, böylesi bir patlamanın yaşanması için çok ciddi bir dış etken olması gerektiğini kaydeden Korkmazhan, “Bu olay da asker içerisinde yaşanan önceki birçok olaylar gibi hasıraltı edilmemeli, yaşananları gizlemeye yönelik çaba içerisine girilmemelidir” dedi.

Kıbrıs, tüm Silah, Asker ve Üslerden arındırılmalıdır!

Kıbrıs’ın kuzeyinin yüzölçümüne göre dünyada en çok silah ve asker barındıran toprak parçası olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “Kıbrıs silah depoları ve askeri üsler ile kuşatılmış olduğu sürece hiç kimse güvende olmayacak ve adeta bir barut fıçısı üzerinde bir sonraki felaket anına kadar yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Askeri üslerin ve silah depolarının yerleşim yerleri dışarısına çıkarılması görüşünün yetersiz olduğunu kaydeden Korkmazhan, “yapılması gereken güven arttırıcı önlemler çerçevesinde, karşılıklı ve kademeli olarak, askersizleşme ve silahsızlanma sürecini başlatmak, Kıbrıs&#39;ı tüm asker, silah ve üslerden tamamen arındırmaktır” dedi.

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SolHareketKorkmazhanHaber
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