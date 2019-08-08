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Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift, köprüden düşerek öldü

Çiftin Cusco’ya yeni taşındıkları ve tur rehberliği yaptıkları belirtildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:20
Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift, köprüden düşerek öldü

Peru’da bir gece kulübünden çıkan çift, köprü üzerindeki korkuluklara yaslanıp öpüştüğü sırada dengelerini kaybedince kafa üstü yola çakıldılar. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen çift, hayatını kaybetti. O anları trafik kamerası kaydetti.

Maybeth Espinoz (34) ve Hector Vidal (36) çifti, Cusco şehrinde eğlenmek için gece kulübüne gitti.

Gece kulübünden çıkan çift, Bethlehem Köprüsü’ndeki korkuluklara yaslanarak öpüştüğü sırada dengelerini kaybederek 15 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü.

Maybeth olay yerinde hayatını kaybederken, kafatası kırılan Hector hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Dağcı oldukları açıklanan çiftin Cusco’ya yeni taşındıkları ve tur rehberliği yaptıkları belirtildi. (DHA)

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çiftHaberKKTC
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