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Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunan kadın cesedi ile ilgili olarak aranan cinayet zanlısı baba oğul kavgasında ortaya çıktı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:54
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Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
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(Kamalı Haber)

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunan kadın cesedi ile ilgili olarak aranan cinayet zanlısı baba oğul kavgasında ortaya çıktı.

Mesele ile ilgili olarak tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar Serhat Sönmez, Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in Taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı.

Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi.

Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 20.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi. Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti. Göymen, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.10.2021 15:28
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