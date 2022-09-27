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KORKUNÇ İDDİA: "İNŞAAT VAR, SATIŞ VAR, TAPU YOK"

İş insanı Zeki Ziya Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’a çok önemli açıklamalarda bulundu…

27 Eylül 2022 Salı 11:58
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KORKUNÇ İDDİA: "İNŞAAT VAR, SATIŞ VAR, TAPU YOK"



ÖZEL HABER

'Kaynak yok' söylemlerini eleştiren Zeki Ziya, inşaat sektöründen çarpıcı bir örnek verdi, 'tek bir şirketin devlete olan vergi borcu 45 milyon sterlindir' dedi. 

Ziya'nın açıklamaları şöyle:
" 'Bizim bütçe açığımız var' diyorlar. Sadece satılan malların tapularından alacakları harçlar, bütçe açığını 10 katıyla karşılar. Bu ülkede şirket vardır, bölgesinin en büyük satıcılarındandır. 7- 8 bin konut satmıştır, 2 bin tanesinin borcu bitmiştir, Buna rağmen bırakın tapu vermeyi, tapu vermek için müracaatı yoktur Tapu Dairesi'ne. Bunun hesabını yaptım verdim. Tek bir şirketin 2 bin konut üzerinden devlet eödemesi gereken tapu harcı, KDV ve stopaj olarak borcu 45 milyon sterlindir. Adam devlete ödemediği 45 milyonla adayı satın almaya çalışır ve Kıbrıslı değildir bu insanlar. Sonradan vatandaşlık verilmiş başka ülke vatandaşlarıdır. Bu başlı başına bir konudur. Müteahhitlerin kendi hesaplamaları tüm herşey toplandığında 950 milyon sterlin civarındadır. Sizin bütçeniz nedir? Sizin paranız orada durur ne almıyorsunuz? Ülke uçar bu paralarla. Ama ülke alacağına sadece şahıslar uçar. Alın size kaynak, hadi hodri meydan."

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