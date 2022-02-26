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Korkutan kaza! 2 kişi yaralandı

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:21
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Korkutan kaza! 2 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

Bugün saat 18.00 sıralarında,  Girne  - Tatlısu Anayolu üzerinde,  Mehmet Akkılıç, yönetimindeki EG 110 plakalı araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Küçükerenköy yol kavşağından dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyreden İbrahim Güdükboy yönetimindeki HR 989 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EG 110 plakalı araç sürücüsü Mehmet Akkılıç ile HR 989 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülden Güdükboy kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.02.2022 20:26
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