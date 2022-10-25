Korkutan kaza...

Polisin açıklaması şu şekilde:

25.10.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Kemal Aksay Caddesi boyunca yönetimindeki LD 138 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Fatma BEŞOK (K-65), Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sola Dr. Fazıl Küçük Bulvarına giriş yapması sonucu o esanda cadde üzeinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden Zarıp RAHMANOV (E-43) yönetimindeki LL 635 plakalı tır aracın önünü tıkması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektdir.