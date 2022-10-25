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Korkutan kaza...

Lefkoşa’da salon aracın, tırın önünü tıkaması sonucu meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı.

25 Ekim 2022 Salı 14:25
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Korkutan kaza...



Polisin açıklaması şu şekilde:

25.10.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Kemal Aksay Caddesi boyunca yönetimindeki LD 138 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Fatma BEŞOK (K-65), Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sola Dr. Fazıl Küçük Bulvarına giriş yapması sonucu o esanda cadde üzeinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden Zarıp RAHMANOV (E-43) yönetimindeki LL 635  plakalı tır aracın önünü tıkması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektdir.

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