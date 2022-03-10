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Korkutan kazanın nedeni belli oldu

Lefkoşa-Girne anayolundaki kazanın detayları açıklandı

10 Mart 2022 Perşembe 21:10
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Korkutan kazanın nedeni belli oldu
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10.03.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa-Girne-anayolu 12-13 kilometreleri arasında  çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa’da sakin yönetimindeki Ferhat Ayman (E-23) yönetimindeki HJ 900 plakalı Honda marka salon araçsürücüsünün aşırı sürat  ve dikkatsizliği sonucu  direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak banket kenarında bulunan ağaçlara ve  toprak sele çarptıktan sonra yoluna devam ederek  tekrar yola girip önü güneye vbakar şekilde durmuştur. Kazada HJ 900 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada HJ 900 plakalı araca  tahmini 50.000 TL hasar oldu. Tahkikat devam etmektedir. 

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