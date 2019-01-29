Korkuteli kavşağında kaza!

Korkuteli kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Olay yerinden edinilen ilk bilgiye göre yaralılar var.

Kaza sonucu iki araç tarlaya uçtu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri, Korkuteli- Dörtyol arası, Kudret Natik (E-63), yönetimindeki KS 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden Erkan Gökçekuş (E-63), yönetimindeki PU 607 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanı etkisiyle PU 607 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan KS 584 plakalı araç önünde sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Yavuz Aydın (E-34) yönetimindeki ER 894 plakalı araca çarpmıştır. Çarpışma sonrası her iki araç da refüj içerisinden karşı seride geçip ER 894 plakalı araç yol içinde, KS 584 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan, PU 607 plakalı araç sürücüsü Erkan Gökçekuş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lemi Evliya (E-38) ve Kadir Cantaş (E-63), KS 584 plakalı araç sürücüsü Kudret Natık ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Saymaz (E-54) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırlarken, Lemi Evliya kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.