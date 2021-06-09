Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nun, Korkuteli Mutluyaka arasında trafik kazası meydana geldi.

Lastiği patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan şahıs yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin verilen bilgiler şöyle:

"Bugün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nun Korkuteli Mutluyaka arasında 21 yaşındaki Recep Kurt, yönetimindeki GR 831 plakalı aracı ile çekmekte olduğu hava komprosörünün sağ arka lastiğinin patlaması sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarpıp yolun içinde sağa yan yatır şeklinde yolun ortasında durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Hüseyin Taşer'in tedavisi halen Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor."