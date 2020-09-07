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Korkuteli’nde bir pozitif vaka

Korkuteli köyünde Türkiye’den gelen bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişinin köyde gezdiği ve düğüne katıldığı iddiaları ortalığı karıştırırken, Korkuteli Muhtarı Fettah Karakuzu bu iddiaları yalanladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:24
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Korkuteli’nde bir pozitif vaka

Korkuteli köyünde Türkiye’den gelen bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişinin köyde gezdiği ve düğüne katıldığı iddiaları ortalığı karıştırırken, Korkuteli Muhtarı Fettah Karakuzu bu iddiaları yalanladı.

Karakuzu, “Ben sözü edilen düğünde bulundum, salon işletmecisiyim, bu kişiyi hiç görmedim. Bu genç bir çocuktur, ailesinin yanına geldi ve evden dışarıya da çıkmadı.” dedi.

Karakuzu, söz konusu kişinin PCR test sonucunun pozitif olduğunu, anne ve babasına da test yapıldığını ancak onların test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Karakuzu, anne ve babanın tedbir amaçlı karantinaya alındığını anlattı.

HABER- KAYNAK : YENİDÜZEN

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KoronavirüsCoronavirüs
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