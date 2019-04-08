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Korkuteli’nde set kapatıldı,suyun akışı durduruldu

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:07
Korkuteli’nde set kapatıldı,suyun akışı durduruldu
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Korkuteli’nde suyun akışı durduruldu…
Tüm yurtta günlerce etkili olan aşırı yağışlar, birçok bölgede olduğu gibi Korkuteli ve Dörtyol da da bir takım zarara neden olmuştu.

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Özellikle Korkuteli Ağıllar Bölgesi sular altında kalıp, birçok hayvan telef olmuştu.
Günlerdir bölgede sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar nihayet sonuç verdi ve bölgedeki set kapatılarak suyun Korkuteli’ne akışı durduruldu.

Çalışmalar sonucunda, Korkuteli ağıllar bölgesine suyun geçmesine sebep olan set kapatıldı, artık Korkuteli’ne suyun akışı yok. Dörtyol’a ise suyun akışı devam ediyor ancak bu akış,kontrollü bir şekilde ve tehlike arz edecek seviyede değil..

Korkuteli halkı bu sayede rahat bir nefes alıyor..(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Korkuteli
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