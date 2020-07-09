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Korkutmak için silahını çekti

Girne’de meydana gelen korkutmak maksatlı silah taşıma ve kanunsuz bıçak taşıma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 13:54
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Korkutmak için silahını çekti

Girne’de meydana gelen korkutmak maksatlı silah taşıma ve kanunsuz bıçak taşıma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler zanlı A.R'nin  8 Temmuz 2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "Korkutmak amacı ile silah taşıma ve Kanunsuz bıçak taşıma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 8 Temmuz 2020 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, Girne'de, umumi bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dolunay Bar ve Cafe isimli işletme içerisinde konu iş yerinde müdür olarak çalışmakta olan zanlı A.R'nin  kendisini işten çıkartmak istediği gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı Siyah saplı siyah renk metalden mamül ağız uzunluğu 21.5 cm toplam uzunluğu 33 cm olan ekmek bıçağını yine konu kafenin işletmeciliğini yapmakta olan Ammar Abdel Latif Mohammad Salah'a doğru çekip korkutma amacıyla silah taşıma ve tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurma suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine aranan kişi ilan edildiğini ve olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Adnan Kardeşler 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde zanlının müşteki ile birlikte Girne Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu ve müştekinin vermiş olduğu ifadesinde şikâyeti geri çektiğini ancak olayın kamu suçu olduğundan soruşturmasının devam ettiğini belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.07.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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