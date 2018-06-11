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Köroğlu: "Bulaşıcı hastalık İthal ediyoruz"

Tabipler Birliği Asbaşkanı Teksen Köroğlu, KKTC’de 2016 ile Mart 2018 tarihleri arasında toplamda 2 bin 817 kişide “bulaşıcı hastalık” tespit edildiğini, 111 konsomatrisin de bulaşıcı hastalıkları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edildiğini açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:43
Köroğlu: "Bulaşıcı hastalık İthal ediyoruz"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Tabipler Birliği Asbaşkanı ve Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu, KKTC’de 2016 ila Mart 2018 tarihleri arasında toplamda 2 bin 817 kişide “bulaşıcı hastalık” tespit edildiğini kaydetti. 

“KKTC’de bin 603 TC uyruklu, bin 36 3’üncü dünya ülkesi vatandaşı, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık var”

KKTC’de bin 603 TC uyruklu, bin 36 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldüğünün altını çizen Köroğlu, bulaşıcı hastalıklar konusunda etkin bir eylem planı oluşturulması gerektiğini belirtti.

“111 konsomatris, bulaşıcı hastalıkları nedeniyle sınır dışı edildi”

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 111 konsomatrisin bulaşıcı hastalıkları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edildiğine de dikkat çeken Köroğlu, “Bulaşıcı hastalık ithal ediyoruz ülkeye. Görmeyelim mi? Çevremizdeki olumsuz biyolojik, fiziksel, kimyasal ve sosyal faktörleri yok edip, insanları etkilemelerini önleyerek ya da zararlarını en aza indirgeyerek kişilerin sağlıklarını korumak çevre sağlığının hedeflerindendir diyoruz ama ben bu hedeflerdeki eksikliklerimizi yapamadıklarımızı sıralamaya kalksam sayfalar sığmaz” dedi. 

“Mikroorganizmalar çocuk felci, kızıl, AIDS ve diğer bulaşıcı hastalıklara yol açıyor”

Bulaşıcı hastalıkların yanı sıra bir diğer önemli sorunun da mikroorganizmaların neden olduğu tehlikeler olduğunun altını çizen Köroğlu, “Binlerce türü olan ve her yerde yaygın olarak bulunan bu canlıların insan sağlığına ciddi zarar veren patojen olanları kolera, tifo, tüberküloz, çocuk felci, kızıl, AIDS, gibi birçok bulaşıcı hastalıkların etkenidir biliyorsunuz” şeklinde konuştu. 

“KKTC’ye ithal ettiğimiz tüberküloz, bulaşıcı hastalıklar aramızda” 

“Bu ülkede ithal Tüberküloz vakalarımız ve diğer bulaşıcı hastalıklardan var biliyor musunuz? Ve bunlar aramızda” diyen Köroğlu şunları söyledi: Ve bunların bulaşıcılığından kokmayalım mı, önlemlerini almayalım mı, konuşmayalım mı? Vektörleri inceleyelim. Adamızda kökü yıllar önce kazılan sıtma yeniden görülmeye hortlamaya başladı.”

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