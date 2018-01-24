Köroğlu: "Çevre katliamının yaşandığı bir ortamda yaşam sürüyoruz"

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu adına Dt. Teksen Köroğlu, yeni kurulacak hükümete, milletvekillerine ve muhalefette kalacak siyasi partilere, çevre ve halk sağlığı konularına önem vermeleri çağrısında bulundu.



Yazılı bir açıklama yapan Köroğlu, çevre ve sağlık hizmetlerinde süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğunu belirterek, genel gıda güvenliğinin sağlanmamasının ve artan çevre kirliliğinin insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.



Köroğlu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yeniden ayrı bir bakanlık olarak oluşturulmasının, çevre ve halk sağlığı açısından önemli birçok aksaklığın düzeltilmesinde ve sorunların çözümünde önemli rol oynayacak bir adım olduğunu ifade etti.



Köroğlu, “Bir tarafta hizmet verenlerin ve alanların memnuniyetsizliği, alt yapıların yetersizliği, bütünsellikten uzak günübirlik hedeflerle yoğun bakıma düşmüş bir sağlık sistemi içindeyiz. Diğer taraftan havası kirli, denizleri kirli, ormanları yok edilen, dağları oyulan, dereleri, sahilleri bozulan, gıdaları kirletilen ve çevre katliamının yaşandığı bir ortamda yaşam sürüyoruz” ifadelerini kullandı.



Hükümetlerin yapılacak işlerde ve atılacak her adımda planlarında, programlarında, halk ve çevre sağılığına etki değerlendirmesine doğru düzgün, vazgeçilmez öncelik olarak değer vermelerini istediklerini kaydeden Köroğlu, örgüt olarak hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.