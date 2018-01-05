Köroğlu: "Kürsü dokunulmazlığı her zaman olmalı"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Çevre ve sağlık alanındaki birikimini sağlık ve çevre politikaları geliştirmekte kullanmayı amaçladığını anlatan HP Lefkoşa Milletvekili adayı Teksen Köroğlu, “Geçmişe dönüp baktığım zaman ilkokul, ortaokul, lise yıllarımda okul arkadaşlarım beni hep sınıf kaptanı olarak seçerdi. Lise son sınıfta da Okul Kaptanı seçilmiştim. Beni daha o yıllardan farkında olmadan siyasetin içine, sosyal sorunların çözümüne, halkın sesi olup hakların savunulması mücadelesine hazırlıyorlardı arkadaşlarım meğerse. Siyasette de, bugüne kadar çevre ve sağlık alanındaki birikimimi sağlık ve çevre politikaları geliştirmekte kullanmayı planlamaktayım. Gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı açısından hak ettiğimiz bir düzene kavuşmamız için yıllardır sürdürdüğüm çalışmalarımı neticelendirmek istiyorum. Bu sağlıksız sürecin ve toplum için yıkımı esas alan yanlış yönetimin durdurulması için defalarca uyarılarda bulundum. Ve gördüğüm hiç bir şeyin değişmediği oldu. Ve inanın küçük dokunuşlarla bunların yapılabileceğini biliyorum ve bunları ancak siyasette aktif olmakla yapabileceğim için siyasete katılma kararı aldım” şeklinde konuştu.

“Hayatın her alanında öncelik insan olmalı”

Siyasi duruşunun temelinde insan olduğunu dile getiren Köroğlu, “İnsanı, dünyamızın her bir canlısını, doğasını koşulsuz seven, koruyan kollayan, insani vasıfları vicdanlarında taşıyan, doğrudan, haktan, adalet ve eşitlikten yana olan, adını sizin koyacağınız siyasi görüşteyim. Hesap sormanın ve hesap vermenin kural olduğu, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, Hukukun üstünlüğünü sosyal Devleti ve Sosyal adaletin lafta değil gerçekte olduğu ve bunları uygulayan siyasi görüşü savunurum. Adını siz koyun dedim çünkü bu kadar yıllık hayatımda ne kadar çok milliyetçiyim deyip vatanını satan, eşitlik deyip cebini dolduran, halkımız, devrimcilik deyip toplumunu batıran, sağ gösterip sol, sol gösterip sağ vuran, savunduğu yelpazenin havasını estirmeyenler gördüm. Ve anladım ki görüşünüz yaşamınızda gösterdiğiniz duruşunuzdur. Ben bu görüşteyim deyip de sadece lafta kalan nicelerini ülkemde hala gördüğümüzden, insanın siyasi görüşünü yaşantı ve yaptıklarına bakarak değerlendiririm ve yıllardır sergilediğim duruşumda benim siyasi görüşümün adıdır, adını siz koyabilirsiniz” dedi.

“Ülkenin kangrenleşmiş birçok sorunu var”

Ülkede alınan havadan yenilen gıdaya kadar insanların rahat olmadığı, her yerde sorun ve problem olduğunun altını çizen Köroğlu şöyle konuştu: “Hepimizin ezberlediği bu sorunları neden bu günlere getirdiklerini bizi yıllardır yönetenlerin hiç açıklamadıklarını da görüyoruz. Öncelik sıralamamı isterseniz sağlık, eğitim, gıda güvenliği, çevre, trafik ve ekonomik sorunlar diyebilirim.”

“Siyasetteki siyasilerin kirliliği, güvensizliği tetikliyor”

“Eğer kulaklarınız işitebiliyor, gözleriniz görebiliyor ve okuyabiliyorsanız siyasetteki siyasetçilerin kirliliğini görüp de onlara güvenmek normal aklın kabul edeceği bir durum değil tabii ki” diyen Köroğlu, toplumu balık hafızalı sanarak yalan üstüne yalan söyleyen siyaset ve siyasetçi anlayışının oluşturduğu bir güvensizliğin söz konusu olduğunu dile getirdi. Köroğlu, “Toplumunu balık hafızalı sanarak yalan üstüne yalan söyleyen, bütün değerlerimizi kirleten, ülkemizi her geçen gün daha da geriye götüren, geleceğimizi karartan bu siyasetçi biçimi toplumun siyasetçilere, yönetimlere, kurumlara ve devletine bile güvenini sarsmıştır. ‘Devletin malı deniz yemeyen keriz’ Türk ata sözüne uygun bir felsefe ile hareket edip, Devlet ve Kamu kaynaklarını zarara uğratıp yiyip bitiren, halkımızın cebindeki kalan iki kuruşa bile göz koyan bu kirli siyasetçi yapısı bizi maalesef bu zor, üzücü, güvensiz günlere getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te görev yapan vekiller halkın beklentilerini karşılayamıyor”

Mecliste görev yapan vekillerin gerçekten vatandaşın beklentileri doğrultusunda icraat yaptıklarına üzülerek de olsa katılmadığını söyleyen Köroğlu, “Büyük bir çoğunluğunun, bunu üzülerek söylüyorum yapamadığını görüyorum ve bu erken seçimde de halkımızın buna gereken cevabı vereceğine inanıyorum. Mecliste ettikleri yemine sadık kalmayan, memleket gailesi değil kendi koltuk, oy ve çıkar gailesi içinde olan vatandaşla empati kurmayan vekiller, liyakatsiz yöneticiler yüzünden bu hallere gelmedik mi? Meclis’e giren vekillerimizin siyasetçilik yapıp bir sonraki seçimleri ve koltuk kaygıları ile değil, bir ‘Devlet adamı’ gibi gelecek nesilleri düşünerek hareket etmeyecekse bu göreve girmemelidirler. Ve seçilmiş ve seçilecek tüm milletvekillerine Abraham Lincoln’ün bu sözünü hatırlatırım. Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız” diye konuştu.

“Meclis’te kimlerin olacağına halk karar verecek”

Meclis’in sil baştan yenilenip yenilenmemesi tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda da bulunan Teksen Köroğlu, bunun cevabını halkın vereceğini vurgulayan şu ifadeleri kullandı: “Gerçek demokrasilerde her toplum yöneticilerini, vekillerini seçerken layık oldukları yönetimi de seçtiklerini çok iyi bilirler, bilmelidirler. Ona göre seçimlerini, oylarını etki altında kalmadan, basit hesaplara aldanmadan, düşünerek, vicdanlarına sorarak kullanırlar. Bunun önemini bilerek kendilerinin çocuklarının geleceklerini seçecekleri bu Meclisin şekillendireceği bilinci ile hareket ederek yaparlar. Ben inanıyorum ki halkımız bu sorunuzun cevabını erken seçimlerde hepimize gösterecektir. Ve halkımız layık olduğu bir yönetim biçimini uygulayacak olan, kendilerine yakıştırdığı vekillerini kendi iradeleri ile seçecektir. Bu seçimler çok önemli bir dönüm noktasındadır.

7 Ocak 2018 tarihi sıradan bir seçim değil, ülkemizin kaderini etkileyecek yaşamsal bir seçim olacaktır. Halkımız devletimiz, toplumumuz, çocuklarımız için, ülkemiz için seçimini yapacak ve oyunu yenilik ve değişim için kullanacaktır diye düşünmekteyim.”

“Kadınlar hak ettikleri oranda siyasi temsiliyete sahip olamıyor”

Dünyadaki nüfusun yarısını oluşturan kadınların hak ettikleri oranda siyasi temsiliyete ulaşmadıklarını düşündüğünü dile getiren Köroğlu, KKTC Meclisi’ndeki kadın milletvekili sayısı hakkında da bazı değerlendirmelerde bulundu. Köroğlu açıklamalarını şöyle sürüdürdü: “Kadın erkek eşitsizliği gibi bir düşünceye asla olur veremem. Kadınlarımızın sosyal koşulların kendilerine yaşattığı zorunluluklardan kaynaklı bu dezavantajlı, eşitsizliği azaltmak ve kadınların siyasi temsiliyete ulaşması ve bununla birlikte görünür olabilmelerini sağlamak için çalışmalıyız. Uzun vadede hem kadınların maruz kaldığı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırıcı siyaset üretilmesine katkı koymak, hem de yaşadıkları ülkelerin daha demokratik, uzlaşıcı ve kapsayıcı ülkeler olmasını sağlamak için uygulanan cinsiyet kotasını desteklerim. Kota ayrımcı ya da kadınları kayırıcı bir yöntem değil, aksine cinsiyetler arası eşitsizliği gören ve bu eşitsizliği düzeltici geçici bir uygulamadır.”

“Kendi içimizdeki sorunların çarelerine odaklanıp öncelikle bunları halletmeliyiz”

Kıbrıs sorunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Teksen Köroğlu, “Dünyadaki tüm insanlığı din, dil, ırk, renk ayırımı olmaksızın değerlendirir ve severim. Yaratanın eşi benzeri olmayan birey olarak yarattığı her birimiz aynı değerdeyiz. Ve her şeyden önce bunun tüm dünya insanları tarafından böyle bilinmesi gerekir. Adayı paylaştığımız Türk ve Rum Toplumu bireylerinin doğru empati yapmasını bilerek hareket etmedikleri takdirde, şimdiye kadar olmadığı gibi bundan sonrada dengeli ve adil bir çözüm için hiç bir neticeye maalesef varılamayacaktır. Bizler Kıbrıs Türk Toplumu olarak, kendi içimizdeki sorunların çarelerine odaklanıp öncelikle bunları halletmeliyiz. Kıbrıs Türk toplumunun siyasal ve ekonomik sorunlarını çözümsüzlüğe odaklamaması gerekmektedir. Öncelikle kendi kendimizi iyi yöneterek yolumuza devam edersek, dosta düşmana bu Ada’da iki toplumun içine sindirebileceği, karşılıklı kabul göreceği, eski yaşanmışlıkların bir daha yaşanmayacağı ve bunu riske etmeyecek bir anlaşmaya varmanın daha ulaşılabilir olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Meclis hiçbir müdahaleyi kabul etmemeli”

Kendisinin ve partisinin, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme talebinin sorgulanmaz bir temel olduğunu kabul ettiğini vurgulayan Köroğlu, “Ülkemizin kendine özgü değerlerine ve kültürüne her hal ve şartta sahip çıkacak bir duruşumuz hep vardı ve olacaktır da. Kıbrıs Rum tarafı olsun, Türkiye olsun, gerekse üçüncü ülkeler olsun bu talep ve isteklerimizin kapsam dışı olması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız iradesine ve tercihlerine aykırı bir hareketi, hiç bir müdahale ile Meclis kabul etmemelidir, olur vermemelidir. Bizlerin içinde olacağı Meclis, hiç bir baskıya boyun eğmeden bu günlere gelen Kıbrıs Türküne yakışır şekilde olacak ve Halkın Partisi olarak biz bunun için varız” dedi.

“Kürsü dokunulmazlığı her zaman olmalı”

Bir vekilin halkın ve hakkın, haklının yanında, sesini çıkaramayanların sesi olması gerektiği için kürsü dokunulmazlıklarının saklı kalmasından yana olduğuna değinen Köroğlu, “Ki rahat ve özgürce her konuyu oraya taşısınlar tartışsınlar adaletli bir şekilde çözümlesinler. Dokunulmazlık kapsamının daraltılması gerekmektedir. Hukuka aykırı işlemlerle devlet ve kamu zararı söz konusu olduğunda dokunulmazlık denen bir zırhları olmaması ve yasalar çerçevesinde yargı süreci başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Geliri döviz olmayanların döviz borçlandırmalarına sınırlama getireceğiz”

Ülkenin günden güne ekonomik çıkmazın sarmalına dolandığına da dikkat çeken Teksen Köroğlu, alacak-verecek davaları ve faiz oranları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizde alacak-verecek ilişkilerine dair önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu konularda mahkemelik olan çok sayıda vaka bulunmakta, davalar yıllarca sürmekte, borçlar ödenemeyecek boyutlara ulaşmaktadır. Yapılması gerekenler bir yandan kapsamlı bir faiz yasasının çıkarılması, diğer yandan da mahkeme süreçlerinin hızlı şekilde sonuç alıcı hale getirilmesidir. Birçok vatandaşımızı tedirgin eden bu sorunlar yıllardır devam ediyor olmalarına rağmen, “KKTC'de Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Tasarısı” 2014 yılından beridir Meclis’te beklemektedir. Bu yasanın çok acil olarak güncel koşullara göre yeniden gözden geçirilmesi ve yasallaştırılması gerekmektedir. Halkın Partisi olarak, faize faiz ödenmesine neden olan ve kredi maliyetini haksız olarak artıran faiz hesaplama yöntemlerinin yerine bankaların daha adil hesaplama yöntemleri kullanmalarını sağlama iradesini göstereceğiz. Devletin vatandaşını koruyucu rolü çerçevesinde, bireysel tüketici kredilerinde geliri döviz olmayanların döviz ile borçlanmalarına sınırlama getireceğiz. Bankacılık sektörümüzün sorunlarını gidermek için bir yandan bu yasal düzenlemeleri yaparken, diğer yandan da bankaları olumsuz etkileyen ve devlet kurumlarının etkin çalışmamasından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak için gerekli yapısal ve yasal düzenlemeleri de hayata geçireceğiz.”

“Uyuşturucu ve alkoldeki mücadele yeterli değil”

Ülkede yapılmış araştırma sonucuna göre ilkokul düzeyinde en çok denenen maddenin alkol ve sigara olduğunun ortaya çıktığına vurgu yapan Köroğlu, mücadele noktasında ise yeterli adımların atılmadığını dile getirdi. Köroğlu, “Biz ise bir tek uyuşturucu ile mücadeleye odaklandığımız için bunlardaki tehlikenin önemini hala daha anlamadık. Alkol ve sigarada tüm bağımlılık türleri gibi karşısında durmamız gereken maddelerdir. Çünkü uyuşturucu, alkol ve sigaradan sonra atılan bir adım olarak görülmektedir. Mücadele yöntemleri çok üzülerek söylüyorum ama yetersiz, plansız ve vizyonsuzdur. Koruyucu veya önleyici çalışmalar ya da şu anda kullananların tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili herhangi bir yapılanma yoktur. Yöneticilerimizin Yapacayık’lı, ’caklı’, ‘cuklu ‘ söylemleri hiç bir işe yaramamakta, tehlike büyümekte, sosyal bir sorun ve bence bir Halk sağlığı sorunu olarak önümüzde durmaktadır. Mücadele politikamızda önceliğimiz henüz hiç bulaşmamış grubu küçük yaşlardan eğitimlerini sağlayarak bunların zararları ve yaşamlarını ne kadar çok olumsuz etkileyeceği konusunda önleyici ve koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi olacaktır. Koruyucu ve önleyici önlemlerin arkasından Polis kuvvetleri bu maddelerin piyasada bulunurluluğunu ve piyasaya girişini azaltmak ya da önlemek için yasal uygulamaların takipçisi olmak zorundadır. Mücadeledeki bir diğer gördüğümüz eksiklik ise maddeleri denemiş, şuanda kullanmakta olan veya başarısız bırakma girişiminde olan insanların tedavi ve rehabilitasyonlarını üstlenip, topluma yeniden temiz sağlıklı bir birey olarak dönmelerini sağlayacak tedavi hizmetlerinin merkezlerinin olmamasıdır. Koruyucu veya önleyici çalışmalar ya da şu anda kullananların tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili herhangi bir yapılanma ne kadar üzücü ve ayıbımızdır ki yoktur. Gençlerimiz ve çocuklarımızı geleceğimizin, ülkemizin gelişiminde ve dönüşümündeki tek umudumuz ve tek servetimiz, göz bebeklerimiz olarak gördüğümüzden bu konulara çok acil olarak bilinen çareleri uygulamaya getirmemiz gerekmektedir. Bizler bunları yapacağız” şeklinde konuştu.

“Halk sağlığı ve insan önceliğimiz olacak”

Vekil seçilmesi halinde, toplum ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamlarını sürdürmesinde ve halk sağlığı konusunda sorun teşkil eden konulara eğileceğine işaret eden Köroğlu, “Toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeylerinin artmasında, huzur ve güvence altında varlığını devam ettirmesinde ilk koşulun temiz, sağlıklı bir çevre, bir diğeri ise yeterli, dengeli ve güvenli gıda ile beslenmesi temel koşullardandır ve belki de en önemlisidir. Çevre, halk sağlığı ve eğitimdeki eksiklikler ve yetersizlikleri düzenlemek, var olan çarelerini uygulamak benim ilk adımım olacaktır ki sosyal adaleti sağlayan diğer eksikliklerimizi sağlıklı bir şekilde yapabilelim. Ve bu bizim söylediklerimizin eski yönetim ve eski siyasetçilerin vermiş oldukları sözler gibi havada asılı kalmadığını kuracağımız iyi bir yönetimle göstereceğiz. Halkın Partisi iktidarında bunların çok erken olabileceğini Halkımız kendileri görerek, sosyal adalet ve refahı hissederek, Devletine, ülkesine ve siyasete yeniden güvenini sağlamak önceliğimiz olacaktır” dedi.