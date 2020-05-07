Korona değil iftira virüsü!

Bahar SANCAR-

Kuzey Kıbrıs’a gemi ile Türkiye’den gelen kombay şoförleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. İki kişinin koronavirüs şüphesi ile geri gönderildi haberlerinin çıkmasının ardından toplumda büyük infiale neden olan olayla ilgili Gündem Kıbrıs, ilgili kişilere ulaştı ve olayı bir de şoförlerden dinledi

KAMUDA MESAİ BİTTİĞİ İÇİN TÜRKİYE’YE GİTMELERİ TAVSİYE EDİLDİ

Çiftçiler Birliği’nin kendilerine ulaştırılan talebi üzerine adaya gelmek için resmi başvurularını yaptıklarını ve izinlerin çıkmasının ardından adaya gelmek için bilet aldıklarını söyleyen Kombay şoförleri Bülent Aksel ve Mehmet Şahan, kendi isimlerinin ilgili makamlar ve konsoloslukta olduğunu iddia etti. Ancak Aksel ve Şahan Kuzey Kıbrıs’a geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Limanda yetkililerin kendilerine listede isimlerinin olmadığını söylediklerini ve bürokraside yaşanan bir karışıklık yüzünden mağdur olduklarını belirten Aksel ve Şahan, olayın yaşandığı sırada kamu kurumlarının mesaisi bittiği için yetkililerin kendilerine Türkiye’ye geri dönerek resmi işlemlerini yapmalarını tavsiye edildiğini iddia etti.

KORONAVİRÜS İFTİRASI ATTILAR, TEST BİLE YAPMADILAR

Kendilerine Kuzey Kıbrıs’ta sahip çıkılmadığını söyleyen Aksel ve Şahan, kendilerinde koronavirüs virüs çıktığı iftirası ile rencide edildiğini ve yalan haber yapıldığını söyledi. Limanda kendilerine herhangi bir test uygulanmadığını belirten Aksel ve Şahan, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını iddia etti. 72 saat gemide bekletildiklerini iddia eden Aksel ve Şahan, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi ve sorumlu kişilerin cezalandırılmasını istediklerini söylediler.