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Korona değil iftira virüsü!

Bürokraside mesai sonu çıkmazı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 15:42
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Korona değil iftira virüsü!

Bahar SANCAR-

Kuzey Kıbrıs’a gemi ile Türkiye’den gelen kombay şoförleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. İki kişinin koronavirüs şüphesi ile geri gönderildi haberlerinin çıkmasının ardından toplumda büyük infiale neden olan olayla ilgili Gündem Kıbrıs, ilgili kişilere ulaştı ve olayı bir de şoförlerden dinledi

KAMUDA MESAİ BİTTİĞİ İÇİN TÜRKİYE’YE GİTMELERİ TAVSİYE EDİLDİ
Çiftçiler Birliği’nin kendilerine ulaştırılan talebi üzerine adaya gelmek için resmi başvurularını yaptıklarını ve izinlerin çıkmasının ardından adaya gelmek için bilet aldıklarını söyleyen Kombay şoförleri Bülent Aksel ve Mehmet Şahan, kendi isimlerinin ilgili makamlar ve konsoloslukta olduğunu iddia etti. Ancak Aksel ve Şahan Kuzey Kıbrıs’a geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Limanda yetkililerin kendilerine listede isimlerinin olmadığını söylediklerini ve bürokraside yaşanan bir karışıklık yüzünden mağdur olduklarını belirten Aksel ve Şahan, olayın yaşandığı sırada kamu kurumlarının mesaisi bittiği için yetkililerin kendilerine Türkiye’ye geri dönerek resmi işlemlerini yapmalarını tavsiye edildiğini iddia etti.

KORONAVİRÜS İFTİRASI ATTILAR, TEST BİLE YAPMADILAR
Kendilerine Kuzey Kıbrıs’ta sahip çıkılmadığını söyleyen Aksel ve Şahan, kendilerinde koronavirüs virüs çıktığı iftirası ile rencide edildiğini ve yalan haber yapıldığını söyledi. Limanda kendilerine herhangi bir test uygulanmadığını belirten Aksel ve Şahan, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını iddia etti. 72 saat gemide bekletildiklerini iddia eden Aksel ve Şahan, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi ve sorumlu kişilerin cezalandırılmasını istediklerini söylediler.

Son Güncelleme: 07.05.2020 17:47
Yorumlar
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Hüseyin Becer 2020-05-07 17:06:48

Bu ülkede büyük bir hassasiyet oluşmuştur. Olaganüstü günlerden geçiyoruz. Bu nedenle herkes Bakanlar kurulunun verdiği karara uyacaktır. Önce sağlık ondan sonra iş.

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Korona 2020-05-07 18:31:44 @Hüseyin Becer

Aynen haklısın güzel kardeşim ama bu kişileri adaya iş için çağırıp mağdur etmeye hakları yok. Bu kişilere test vs yapılmamış neye dayanarak Türkiye'ye gönderiyorlar? Yazık günah değil mi bu insanlara?

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kibris 2020-05-07 17:20:01

adada kombayci mi galmadi ne izin verirler

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-05-07 17:35:07 @kibris

Yok kalmadi yegenim. Hepimiz memur olduk.

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Mehmet Ali aksel 2020-05-07 18:42:16

Sağlığın önde olduğunu bizde biliyoruz ama herkes şu mübarek günde kimse keyfi üzere sağlığını tehlikeye atıp hiçbir yere gitmez rizkinin pesinde ama bu rezilliği de birilerinin görmesi lazım o gemide 72sati azının orucuyla geçiren biride benim babam oradaki yaşananları kimse yasamayinca anlamaz.

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