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Korona Virüs Bilim Kurulu toplandı

Korona Virüs Bilim Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

03 Nisan 2020 Cuma 11:29
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Korona Virüs Bilim Kurulu toplandı

Korona Virüs Bilim Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu toplantıda, ülkedeki COVID-19 salgının önlenmesinde alınan tedbirleri, güncel durumu, olası gelişmeleri ve bu doğrultuda atılacak adımları değerlendirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgının görülmesinin ardından kurulan Başbakanlık Korona Virüs Bilim Kurulu, Başbakanlık Toplantı Salonu’nda Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumlarının ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konularında Dünya, Türkiye ve KKTC’deki gelişmeler değerlendirilerek, yeni önlemlerle ilgili kararlar üretildi.

(TAK)

Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs Bilim KuruluKoronavirüsCoronavirüsErsin Tatar
Yorumlar
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VATANDAŞ 2020-04-03 12:34:38

SAYIN BİLİM KURULU ÜYELERİ. LÜTFEN AMA LÜTFEN, RİSKLİ BÖLGELERDE GÖREV YAPAN POLİSLERE DE ACİLEN TEST YAPIN. BU İNSANLARIN AİLELERİNİ RİSKE EDİYORSUNUZ.

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DOGRUCU 2020-04-03 13:01:01

Bu toplantilari internet vasitasiyla videokonferans seklinde yapin. Bu seklide kucuk bir odada kalabalik bir seklilde toplanmaniz cok riski. Once kendinizi koruyabilmeniz lazim ki sonra da halki koruyabilesiniz.

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