Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

Korona virüs hastası 2 kişi yoğun bakıma alındı

83 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın hasta solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

03 Aralık 2020 Perşembe 11:28
1046 Okunma
Korona virüs hastası 2 kişi yoğun bakıma alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören iki kişi bugün yoğun bakıma alındı.

83 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki kadın hasta solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Ventilatöre henüz bağlanmayan hastaların Türkiye’den dönüşte karantinada pozitife döndüğü öğrenildi.

Birbirinden farklı Türkiye kaynaklı iki vakanın aynı anlarda solunum sıkıntısı çekerek yoğun bakıma alınması ile uzun süre sonra yoğun bakımda hasta olmuş oldu.

Vakalardan birinin Türkiye’de düğüne gidip geldikten sonra karantinaya girdiği ve karantina otelinde pozitife döndüğü kaydedildi.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MEVCUT SİYASİ BOŞLUK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZE ENGEL OLUYOR”
“MEVCUT SİYASİ BOŞLUK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZE ENGEL OLUYOR”
Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti
Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti
ARIKLI: “MESULİYETLİ İKTİDARLARA İHTİYAÇ VAR”
ARIKLI: “MESULİYETLİ İKTİDARLARA İHTİYAÇ VAR”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim