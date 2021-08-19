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Korona virüs mü? iPhone telefon mu?

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

19 Ağustos 2021 Perşembe 08:27
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Korona virüs mü? iPhone telefon mu?

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan Korona virüs salgını çok kısa bir sürede tüm dünyaya hızla yayıldı.

Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi ve o tarihten sonra dünya yeni bir döneme başladı.

Artık bu yenidünya düzeni için kendimizi ve ailemizi hazırlamalıyız. Ülkeleri yöneten veya yönetmeye tabi olanlar bu yenidünya düzenine göre politikalar oluşturmalılar.

Öyle ki Koronavirüs yüzünden ekonomiler durdu, dev şirketler battı, milyon dolarlık işletmeler kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Milyon dolarlık futbolcular boş tribünler önünde top koşturdu.

İyi de ne zaman bitecek bu salgın?

İşte esas can alıcı noktada tam bu nokta. Zira kimse ne zaman biteceğine dair bir tarih veremiyor. Sadece bulaşı engellemek ve ölüm oranlarını azaltmak için bilim adamları büyük bir savaş veriyor.

Öte yandan Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan bu salgın pazarının büyüklüğü yıllık 850 Milyar Amerikan Doları olarak hesaplanıyor. Bu kadar büyük bir pastadan pay almak için tüm büyük devletler çaba sarf ederken olan yine küçük devletlere ve toplumlara oluyor.

Koronavirüs Salgınında şuan dünya yeni mutasyonu yani DELTA’yı konuşuyor. Başta ABD dahil pek çok ülkede DELTA yüzünden hastalık çok daha çabuk bulaşıyor ve daha da öldürücü oluyor.

Bu işlerle uğraşan bir yakınım bana DELTA mutasyonun geleceğini bundan 5 ay kadar önce söylediğinde daha buralarda kimse DELTA’yı konuşmuyordu bile.

Geçtiğimiz Kurban Bayramında görüştüğüm aynı dostum yılbaşına doğru KKTC’de DELTA mutasyonunun yaygın olarak görüleceğini sonrasında ise yaza doğru DELTA PLUS ile tanışacağımızı ve uzun bir sürede bununla uğraşmak zorunda kalacağımızın haberini verdi. Ve yine gelecek yılın yılbaşından hemen sonra DELTA SUPER ile mutasyonun devam edeceğini söyledi.

Mübarek salgın değil de iPhone telefon. Sürekli yeni bir versiyonu çıkıyor ve her seferinde yeni versiyonu için büyük bedeller ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Dediğim gibi arkadaşım bu pazarın içerisinde olan birisi. Hani şu 850 Milyar Dolarlık pastayı bölüp yemeğe çalışan kişilerden yani. Ben şahsen DELTA mutasyonunu herkesten önce ondan duymuştum. Şimdi de PLUS ve SUPER’den bahsediyor olması son derece önemli.

Demek ki neymiş?

Bu virüs öyle kolay kolay hayatımızdan çıkacak gibi değil. Bu hastalıkla yaşamayı öğreneceğiz ve bu yenidünya düzenine ayak uydurmak zorunda kalacağız.

Bilin istedim…

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Alihan Pehlivan
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