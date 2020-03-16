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Koronadan kaçış

Ülkemizde korona virüs görülmesinin ve devlet tarafından ciddi tedbirlerin alınmasının ardından, KKTC’de öğrenci olan ve ikamet eden kişiler adayı terk etmeye devam ediyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:14
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Koronadan kaçış

Ülkemizde korona virüs görülmesinin ve devlet tarafından ciddi tedbirlerin alınmasının ardından, KKTC’de öğrenci olan ve ikamet eden kişiler adayı terk etmeye devam ediyor.


Girne Liman’da izdihama neden olan yolcuların uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmazken, 1 metre kuralına kimsenin uymadığı dikkat çekiyor.


Liman’da görevli kişilerden birisi yaptığı açıklamada “Gemiler gelecek ve bağlanacak dendi. İşimize geldik ancak hiçbir önlem veya koruma tedbiri almadan bize çalışın diyorlar. Bu nasıl virüs tedbiri anlamadım” dedi.


Diğer bir liman görevlisi ise yaptığı açıklamada “Limanda sadece polis görev yapmıyor. Girne Liman Başkanlığı, gümrük ve liman işçilerinin hepsi risk altında. Kişisel tedbirler hariç devlet tarafından alınan hiçbir tedbir veya önlem yok. İş bitince nasıl eve gideceğimi düşünüyorum. 14 gün burada yatıp kalkmayı düşünür oldum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC KoronavirüsGirne Limanı
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O. Z 2020-03-16 13:40:00

Dünyanın her yerinde var türkiyede son rakam 18 oldu sakin olsa ve herkez bulunduğu yerde kalsa daha mantıklı sadece Kıbrıs’ta yok virüs heryerde var

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Gg 2020-03-16 13:45:23 @O. Z

Bunu anlamak meziyettir zaten. Herkesin panik yapmadan bulundugu yerde kendini karantinaya almasi hastalik durumunda saglik bakanligi ile iletisime gecip kimseyle muhattap olmamasi gerekiyor.

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Misafir Avatar
Gg 2020-03-16 13:45:21 @O. Z

Bunu anlamak meziyettir zaten. Herkesin panik yapmadan bulundugu yerde kendini karantinaya almasi hastalik durumunda saglik bakanligi ile iletisime gecip kimseyle muhattap olmamasi gerekiyor.

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