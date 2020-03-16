Koronadan kaçış

Ülkemizde korona virüs görülmesinin ve devlet tarafından ciddi tedbirlerin alınmasının ardından, KKTC’de öğrenci olan ve ikamet eden kişiler adayı terk etmeye devam ediyor.



Girne Liman’da izdihama neden olan yolcuların uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmazken, 1 metre kuralına kimsenin uymadığı dikkat çekiyor.



Liman’da görevli kişilerden birisi yaptığı açıklamada “Gemiler gelecek ve bağlanacak dendi. İşimize geldik ancak hiçbir önlem veya koruma tedbiri almadan bize çalışın diyorlar. Bu nasıl virüs tedbiri anlamadım” dedi.



Diğer bir liman görevlisi ise yaptığı açıklamada “Limanda sadece polis görev yapmıyor. Girne Liman Başkanlığı, gümrük ve liman işçilerinin hepsi risk altında. Kişisel tedbirler hariç devlet tarafından alınan hiçbir tedbir veya önlem yok. İş bitince nasıl eve gideceğimi düşünüyorum. 14 gün burada yatıp kalkmayı düşünür oldum” dedi.