Koronavirüs aşıları için 2 derin dondurucu ihalesine çıkıldı

Merkezi İhale Komisyonu, 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu temini için teklif kabul edildiğine dair pazarlık usulüyle ihale duyurusu yaptı.

İhaleye teklif sunmak isteyenlerin tekliflerini en geç 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atması gerekiyor.

İhale için ayrılan toplam tahmini değerin 228 bin TL +KDV olduğu belirtilen ihaleyle ilgili şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 1000 TL+KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi’nden alınabiliyor.

Dün Ankara’ya günübirlik resmi ziyarette bulunan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesinde, Koronavirüs salgınına karşı KKTC’ye 500 bin doz aşı gönderilmesinin karara bağlandığını açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a göndereceği Koronavirüs aşılarından bir miktarın da Kıbrıslı Türkler için verilmesi bekleniyor.