Koronavirüs aşıları kısırlık yapar mı? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, corona virüs aşılarının kısır yaptığını iddia edip, “Triniad’daki kuzeninin bir arkadaşının aşıdan sonra testislerinin şiştiğini ve nişanlısının düğünü iptal ettiğini” öne süren bir Tweet attı. Twitter ve Instagram’da 10 milyonlarca takipçisi olan Minaj’ın iddiasına ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık başdanışmanı Anthony Fauci’den yanıt geldi.

CNN International’dan sunucusu Jake Tapper, Fauci’ye normalde bu soruyu sormayacağını ama Minaj’ın çok fazla takipçisi olması ve iddiasının aşı karşıtlarınca kullanılması nedeniyle bu konuyu ele almak istediğini belirtti ve “Aşıların erkeklerde veya kadınlarda kısırlık yaptığına dair herhangi bir kanıt var mı?” diye sordu.

Fauci, “Bu sorunun yanıtı çok güçlü bir Hayır. Böyle bir şeyin olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi olabileceği yönünde mantıklı bir neden-sonuç ilişkisi de yok. Sorunun yanıtı hayır” dedi.

Fauci, böylesi yanlış bilgilerle mücadele etmenin yolunun çok fazla doğru bilgi sunmak olduğunu, bilimin tekil örneklerle ilgili olmadığını ifade etti.

Minaj, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak aşı yaptırmanın “normal” olduğunu ve tura çıkmak için yakında kesinlikle aşı olacağını ifade etti. Minaj, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile baş tıp görevlisi Chris Whitty’in corona virüs basın toplantısında da eleştirildi.