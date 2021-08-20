Koronavirüs bir can daha aldı!

Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki M.E. hayatını kaybetti.
Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.