Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Koronavirüs bir can daha aldı!

Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki M.E. hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2021 Cuma 19:45
512 Okunma
Koronavirüs bir can daha aldı!

Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik
Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik
Güney'de 5 ölüm, 311 yeni vaka
Güney'de 5 ölüm, 311 yeni vaka
142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlandı
142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim