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Koronavirüs ele alındı

Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, telefonda koronavirüsü ele aldı.

13 Mart 2020 Cuma 12:15
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Koronavirüs ele alındı

Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, telefonda koronavirüsü ele aldı.

MUSTAFA AKINCI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Bugün Sayın Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmede Dünyayı tehdit ettiği gibi Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan korona virüs konusunda son durumu ele aldık.

Sayın Anastasiadis güneydeki vaka sayısının bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Bizde de bu sayı bugün itibarıyla 5’e ulaştı.

Bu salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olduk.

Bu bağlamda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin işbirliğini artırmasını ve her an temasta olmaları konusunda komite üyelerini karşılıklı olarak talimatlandırmayı kararlaştırdık.

Şu an açık olan 3 geçiş noktasının açık kalmaya devam etmesini, ancak bu dönemde sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlarımıza çağrıda bulunmayı kararlaştırdık.

Yurt dışından güney havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için tarafımıza hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda da mutabık kaldık.

Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKıbrıs KoronavirüsGüney KıbrısCoronavirüs
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corona 2020-03-13 12:57:45

dikkat et dikakt et Mustafa, Anastasiadis de corona var. bulaştıracak sana da

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