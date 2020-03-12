“Koronavirüs en fazla bir haftaya düşer”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koronavirüs’ün en fazla bir hafta sonra düşeceğini söyledi.
Diyalog TV’de Güne Merhaba isimli programa konuk olan Bakan Taçoy, Koronavirüs gelecekse, sınır kapılarının 14 gün sonra da açılsa yine de içeriye girebileceğine dikkat çekerek, “Önemli olan; bireysel korunmadır” dedi.
Sağlıkçıların özverili çalışmasını hiçbir şekilde unutmadıklarının altını çizen Taçoy, “Karar da üretebiliriz, iki dudağımızın arasında, ancak bu kararların gelecekte bize nasıl yansıyacak, bunu göz önünde bulundurarak karar almak önemli” ifadelerini kullandı.
“KORONAVİRÜS EN FAZLA BİR HAFTA SONRA DÜŞECEK”
Sabahlara kadar Koronavirüs hastalığının diğerlerinden farkının ne olduğunu düşündüğünü dile getiren Bakan Hasan Taçoy, “Koronavirüs hastalığı en fazla bir hafta sonra düşecek. Belki de bu bitecek, mesela Batı Nil Virüsü gelebilir, bu tür hastalıklar ile savaşmanın nasıl olduğunu bilen bizler, ne yapacaklarımızı da bilmeliyiz” şeklinde konuştu.
Kıbrıs Postası
Bir koltuk sahibi olunca böyle boş konuşma hakkı mı doğuyor. Bilmediğin, anlamadığın konuda anlamsız bir laf. Cemre düşmesi gibi bir şey mi sanıyor?
Dünya sağlık örgütü ne zaman azalacağını bilmezken yerinde bir acıklama!
dersin dolar sterlinden bahseder? acep benzin fiyatları yerine dili sürçtü? yoksa benzini unuttursun dei bilinçli konuşur saçma sapanBeğen (2) Beğenmedim! (0)
YÜZLERCE BİLİM ADAMI ÇALIŞARAK ÇÖZEMEDİ BİZİM BAHAN DÜŞÜNEREK ÇÖZDÜ
WHO bile salgına sebep olan virusun yazda etkisini yitirip yitirmeyecegini bilmezken boyle aciklamalar yapilmamali.Bu tur bilimsel dayanagi olmayan haberleri medya vermesin lutfen
Sn. Bakana hatırlatmak isterim. Petrolün varil fiyatı 31 dolara düştü. Türkiyede benzin fiyatlarında 60 kuruşluk indirim yapıldı. KKTC de ne zaman benzin fiyatları düşecek. korona virüsü ile gündem şaşırtmaktan vazgeçin sayın bakan. Benzin fiyatlarında indirim yapın.
Hasan beye sorular
1 gececek olan nedir ?
2 Ekonomi Bakanı oldugunuza göre alanınızdan konusmak lazım 2020 1/2 uzun yıllardan sonra esnaf tarafında yasanan en kötü 2 ayın üzerine mart ayı itibariyle ekononik krize sahlık kaynaklı krız eklendi oteller bos ucuslar ipral turist yok yanı elimizde olmayan sebeblerden ötürü bir çıkmazdayız NE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ
BUNLARI KONUSALIM
BIR HAFTA SONRA NE GECECEK MESELA
Ercandan geçen hasta Alman kadını tesbit edemediler,neyi anlatacaklar başka.
Bari bu tür acıklamalarını genele yapmasa......Dinleyici kitlesini mi kaybetti...?Lo lo loo yapacaksa onu dinleyenlerin olduğu yere gitsin..