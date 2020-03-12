“Koronavirüs en fazla bir haftaya düşer”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koronavirüs’ün en fazla bir hafta sonra düşeceğini söyledi.

Diyalog TV’de Güne Merhaba isimli programa konuk olan Bakan Taçoy, Koronavirüs gelecekse, sınır kapılarının 14 gün sonra da açılsa yine de içeriye girebileceğine dikkat çekerek, “Önemli olan; bireysel korunmadır” dedi.

Sağlıkçıların özverili çalışmasını hiçbir şekilde unutmadıklarının altını çizen Taçoy, “Karar da üretebiliriz, iki dudağımızın arasında, ancak bu kararların gelecekte bize nasıl yansıyacak, bunu göz önünde bulundurarak karar almak önemli” ifadelerini kullandı.

“KORONAVİRÜS EN FAZLA BİR HAFTA SONRA DÜŞECEK”

Sabahlara kadar Koronavirüs hastalığının diğerlerinden farkının ne olduğunu düşündüğünü dile getiren Bakan Hasan Taçoy, “Koronavirüs hastalığı en fazla bir hafta sonra düşecek. Belki de bu bitecek, mesela Batı Nil Virüsü gelebilir, bu tür hastalıklar ile savaşmanın nasıl olduğunu bilen bizler, ne yapacaklarımızı da bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası