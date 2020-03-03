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“Koronavirüs" gündemiyle üçüncü toplantı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi üçüncü toplantısını yaptı.

03 Mart 2020 Salı 19:31
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“Koronavirüs" gündemiyle üçüncü toplantı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirdiği bugünkü toplantısında, yeni tip koronavirüse ilişkin (covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, toplantıyla ilgili açıklamasında, Kıbrıslı Türk üyelerin bugünkü toplantıda, koşullarda herhangi bir değişiklik olmadığı halde tek yanlı bir kararla Rum liderliğinin dört kara geçiş kapısını bir hafta süreyle kapatma kararını sorguladığını belirtti.

Samani, komitenin, liderlerin katılımıyla 3 Şubat’ta yapılan ilk toplantı ile 20 Şubat’ta yapılan ikinci toplantıda Coronavirüs’ün Kıbrıs’ın her iki tarafında da henüz görülmemiş olması kara geçiş kapılarında bu aşamada herhangi bir tedbirin alınmasına gerek olmadığı hususunda mutabık kaldığını anımsattı.

“BİLİMSEL HİÇBİR GEREKÇESİ YOK”

Meltem Onurkan Samani, bugünkü toplantıda, komitenin, mutabık kalınan uzman görüşü gözardı edilerek alınan tek yanlı kararın, teknik veya bilimsel hiçbir gerekçesi olmadığını ifade edildiğini söyledi.

Samani, Kıbrıslı Türk üyelerin ayrıca, önceki toplantıda alınan kararların geçerliliğini değiştirecek herhangi bir yeni gelişmenin olmamasına istinaden Kıbrıs Türk tarafında kara kapılarıyla ilgili herhangi bir karşı tedbir alınmasını gerekli görmediklerini de dile getirdiğini kaydetti.

“İTALYA’DAN GÜNEY KIBRIS’A DOĞRUDAN UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR”

Meltem Onurkan Samani ayrıca Kıbrıs Rum teknik komite üyelerinin söz konusu kararın, covid-19 salgınının Avrupa’da, özellikle İtalya’da yayılmaya başlaması sebebiyle artan risk ışığında alındığını öne sürmesinin, yüksek riskli bir bölge olan İtalya’dan Güney Kıbrıs’a doğrudan uçuşların devam ettiği bu dönemde ikna edici bir argüman olmadığını ifade etti.

Samani, ayrıca bu önlemin, Güney Kıbrıs’ta bir paniğe yol açtığının da gözlemlendiğini belirtti.

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