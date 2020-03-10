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Koronavirüs için kriz masası oluşturuluyor

Koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler için kriz masası oluşturulacak.

10 Mart 2020 Salı 10:01
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Koronavirüs için kriz masası oluşturuluyor

Başbakan Ersin Tatar, Lokmacı Sınır Kapısı’na giderek incelemelerde bulundu.

Kıbrıs Postası’na konuşan Tatar, kriz masasının oluşturulacağını, gerekli tedbirlerin alındığını, Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Tatar, test sonucu pozitif çıkan Covid-19 hastasının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne aktarıldığını, söz konusu hastanın buradaki karantina merkezinde gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

İLK VAKA ALMAN TURİSTTE TESPİT EDİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta tespit edilen ilk koronavirüs vakasının Mağusa'da konaklayan, Almanya'dan gelen turist kafilesi arasında bulunan 65 yaşındaki turistte bulunduğu açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC Koronavirüs
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xxxx 2020-03-10 10:16:18

İran da meclise de sıçradı ve bakanlar milletveklleri de virüs kaptı.. Allah darısı bizimkilerin başına diyeyim.. bu turist ülkeye elini kolunu sallayarak nasıl girdi.. hani herşey kontrol altındaydı.. Topunuzun belasını versin... Siz cumhurbaşkanlığı seçimine bakın boşverin halkı...

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