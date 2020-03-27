Koronavirus: KKTC'deki son durumu, Bakan Pilli açıkladı

BRT'ye telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgınla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Pillinin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bugün ortaya çıkan yeni vaka sayısı: 4

-Yapılan test sayısı 850

-Pozitif vaka sayısı 61, bunların 29'u KKTC vatandaşı

-Yoğun bakımda 3 hasta bulunuyor, 2'si Alman, biri KKTC vatandaşı

-Bugünkü toplantıda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni, karantina hastanesine dönüştürmeye karar verdik.

-TC'den 140 koli hibe malzeme geldi. Dökümünü henüz yapmadık, yarın yapacağız