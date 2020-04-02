Koronavirüs, Londra'da bir can daha aldı

Londra'da yaşam süren Şenel Mehmet, az önce yapmış olduğu paylaşımla kuzeni Türker'in koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı.

Şenel Mehmet'in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım şöyle...

"Sevgili kuzenim Türker'in ölümüyle ilgili ani haberler beni çok üzdü. Altta yatan bir sağlık sorunu yoktu ve 63 yaşında sağlıklı, çalışkan bir aile babasıydı.

Aile doktoru tarafından 2 hafta boyunca kendini izole etmesi ve parasetamol alması söylendikten sonra, bugün ambulans çağırdılar, ancak akciğerleri çöktü, su ve kanla dolup coronavirusun kurbanı oldu.

Mekanı cennet olsun güzel insan ancak böyle bir vefatı hiç hak etmedi....

Hükümetin hayatları kurtarmak için yeterli iş yapıp yapmadığını veya kurtarmak istedikleri hayatı seçip seçmediklerini merak etmeye başlıyorum.





