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Koronavirüs tedavisi biten İki KKTC vatandaşı taburcu oldu

2 KKTC vatandaşının bugünkü testleri negatif çıktı

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:30
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Koronavirüs tedavisi biten İki KKTC vatandaşı taburcu oldu

Ülkemizdeki koronavirüs salgınından iyi haberler gelmeye devam ediyor. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüs tedavisi gören  2 KKTC vatandaşının bugünkü testlerinin negatif çıktığını ve taburcu edildiklerini söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada ;

"İlk pozitif KKTC vatandaşı olan hastalarımızı taburcu ettik, darısı durumları hergün daha iyiye giden hastalarımızın başına.. Tüm halkımız için çok mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı

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