Koronavirüs tedavisi biten İki KKTC vatandaşı taburcu oldu

Ülkemizdeki koronavirüs salgınından iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüs tedavisi gören 2 KKTC vatandaşının bugünkü testlerinin negatif çıktığını ve taburcu edildiklerini söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada ;

"İlk pozitif KKTC vatandaşı olan hastalarımızı taburcu ettik, darısı durumları hergün daha iyiye giden hastalarımızın başına.. Tüm halkımız için çok mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı