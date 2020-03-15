Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm turistler ülkelerine gönderiliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkemizde turist statüsünde bulunanların, ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

15 Mart 2020 Pazar 11:51
2201 Okunma
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm turistler ülkelerine gönderiliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkemizde turist statüsünde bulunanların, ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Küresel salgın haline gelen korona virüs salgını ile ilgili olarak, toplum sağlığını korumak amacıyla Hükümetimiz'in almış olduğu radikal kararlar çerçevesinde, Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizde turist statüsünde bulunanlar, ülkelerine geri gönderiliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, ülkemizde turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşlarını, yeterli sayıda kiralanan uçaklarla, 14 Mart itibariyle, 16 Mart Pazartesi akşamına kadar, ülkelerine güvenli bir biçimde gönderiliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, şu an itibariyle Salamis Otel’de gözetim altında bekletilen turist kafilesinin bekleme süreleri boyunca daha iyi beslenme ve sağlık hizmeti alabilmesi için girişim başlattık.

Girişimlerimiz sonucunda, Otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir Catering şirketi tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, Otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekse de Otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız.

Anahtar Kelimeler:
TurizmTuristKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama
Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim