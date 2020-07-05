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Koronavirüs, ‘Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık’ olarak ilan edildi, ülkeye girişlerle ilgili kararların tümü iptal edildi

Bakanlar Kurulu, koronavirüsün “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan edilmesi ve ülkeye girişlerle ilgili alınan tedbirlerin tümünün iptal edilmesi yönünde karar üretti.

05 Temmuz 2020 Pazar 19:46
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Koronavirüs, ‘Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık’ olarak ilan edildi, ülkeye girişlerle ilgili kararların tümü iptal edildi

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin, daha önce alınan kararların iptaline ve Koronavirüsün “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan edilmesi yönünde karar üretti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulu’nun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edildiği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TAM YETKİ

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Koronavirüs (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.”

HANGİ KARARLAR İPTAL EDİLDİ?

Açıklamada, konuyla ilgili detaylı açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu kararda iptal edilen 3 karar; E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ve E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararlar olarak açıklandı.

Bahsi geçen kararlarla ilgili yapılacak değişiklikler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya kadar, ülkeye girişler durmuş durumda.

Resmi Gazete’de, söz konusu karar başlıklarına bakıldığında, E.T(K-I)773-2020 sayılı iptal edilen karar; KKTC’ye girişlere ilişkin, hangi ülkenin, hangi şartlarda giriş yapabileceğini belirleyen “kategoriler” kararını ifade ediyor.

İptal edilen E.T(K-I)778-2020 sayılı kararda ise, “kategorilere” ilişkin Türkiye’ye yönelik yapılan ve “A” kategorisinden “B” kategorisine geçmesini sağlayan tadilat kararı bulunuyor.

Son olarak ve E.T(K-I)848-2020 sayılı karar ise, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde uygulanan 72 saatlik PCR testi zorunluluğunu kararını kapsıyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBakanlar Kurulu
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