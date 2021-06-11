Koronavirüs temaslılarının 'ev karantinası' kriterleri açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi açıkladığı kararlar doğrultusunda temaslıların evde karantina kriterlerini açıkladı.

Kriterler şu şekilde belirlendi:

“Temaslı Evde Karantina Kriterleri...

Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Evde yaşayan > 65 yaş ve/veya Koronavirüsün ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.

Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. maddede var olan şartları yerine getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.

Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır.

Bakımını sağlayacak kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez.

El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de otel karantinası uygulanır.

Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk pcr test sonucunun negatif olması ile başlar. Son temas tarihinden sonraki 10. günde yapılan pcr testinin negatif olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.

*Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş olabileceğinizdir.

Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Evde karantinada dikkat edilecekler;

Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, 2. doz aşı tarihinden sonra 14 gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.

Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri

Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.

Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.

Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanır.

Temaslı kişinin Koronavirüs testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon yüzde 1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur).

Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, v.b) hissettiğinde 1102 arayıp bilgi vermelidir.”