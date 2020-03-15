Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Koronavirüs tespit edilen KKTC vatandaşları Londra’dan gelmiş

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs görülen 2 KKTC vatandaşının Londra’dan geldiğini duyurdu.

15 Mart 2020 Pazar 18:59
4313 Okunma
Koronavirüs tespit edilen KKTC vatandaşları Londra’dan gelmiş

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs vakası tespit edilen 2 KKTC vatandaşının Londra Havaalanı’ndan Larnaka’ya oradan KKTC’ye geldiklerini belirtti.

KKTC’de son olarak tespit edilen 2 KKTC vatandaşı vakanın seyahat geçmişinin incelendiğini bildiren Bakanlık, “Bir kişinin 03.03.2020 tarihinde , diğer kişinin de 04.03.2020 tarihinde  saat 15.35’de W94461 uçuş nolu Londra Luton Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla  Larnaka’ya bir gün arayla geldikleri tespit edilmiştir.” Açıklamasını yaptı.

Aynı uçaklarda yolcu olarak bulunmuş, bu süreç içerisinde yüksek ateş ,nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri olan Kıbrıslı Türk yolcular ve tatil amaçlı KKTC’ye geçen yabancı uyruklu kişilerin 1102 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı ihbar hattına ulaşması gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı, “Bu süre içerisinde evde karantinada kalarak karantina kurallarını uygulamaları önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 15.03.2020 20:00
Anahtar Kelimeler:
LondraKKTC VatandaşıKoronavirüsSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatma Baysal 2020-03-15 19:40:37

Önemle !!!!!! Rica etmeyeksinizzzz.Emredeceksiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2020-03-15 21:10:21

3 ve 4 nde kktc kara sınır kapısindan giren Kktc vatandaslarinin giris cikis kayitlari incelendiginde bulunur.Bu bu kadar zor mu da rica eder.Muhaceret giris cikislarinda mevcut.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kamil 2020-03-15 20:15:45

Bu adamlar 11 gün aramizdami gezdi yani

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kamil 2020-03-15 20:16:15

Bu adamlar 11 gün aramizdami gezdi yani

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bu ülkelerden KKTC'ye giriş yasak
Bu ülkelerden KKTC'ye giriş yasak
Cezaevinde Olay! Tutuklamalar Başladı
Cezaevinde Olay! Tutuklamalar Başladı
“Tehlikeyi Rum tarafından daha erken gördük”
“Tehlikeyi Rum tarafından daha erken gördük”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim