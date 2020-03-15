Koronavirüs tespit edilen KKTC vatandaşları Londra’dan gelmiş

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs vakası tespit edilen 2 KKTC vatandaşının Londra Havaalanı’ndan Larnaka’ya oradan KKTC’ye geldiklerini belirtti.

KKTC’de son olarak tespit edilen 2 KKTC vatandaşı vakanın seyahat geçmişinin incelendiğini bildiren Bakanlık, “Bir kişinin 03.03.2020 tarihinde , diğer kişinin de 04.03.2020 tarihinde saat 15.35’de W94461 uçuş nolu Londra Luton Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla Larnaka’ya bir gün arayla geldikleri tespit edilmiştir.” Açıklamasını yaptı.

Aynı uçaklarda yolcu olarak bulunmuş, bu süreç içerisinde yüksek ateş ,nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri olan Kıbrıslı Türk yolcular ve tatil amaçlı KKTC’ye geçen yabancı uyruklu kişilerin 1102 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı ihbar hattına ulaşması gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı, “Bu süre içerisinde evde karantinada kalarak karantina kurallarını uygulamaları önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.