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Koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcu Arabacı’nın Türkiye’ye dönmesine izin verilmedi

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplara çıkma maçı öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcumuz Alperen Arabacı'nın, Türk heyeti tarafından ülkeye getirilme girişimi, Rum kesiminin uçuş izni vermemesi nedeniyle ertelendi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 22:34
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Koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcu Arabacı’nın Türkiye’ye dönmesine izin verilmedi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hentbol A Milli Takımımızda Covid-19 testi pozitif çıkan Alperen Arabacı'yı Türkiye'ye getirecek ambulans uçağa skandal bir kararla uçuş izni vermedi.

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında erkek milli takımımız, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti. Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazandı.

Rövanş için Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne giden milli takımımızda sporcumuz Alperen Arabacı yapılan test sonucu Covid çıktı ve karantinaya alındı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ENGELLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı da hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzu ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmek istedi.

Fakat bakanlıkların bu girişimi skandal bir tavır takınan Rum Kesimi'nin uçuş izni vermemesi ile engellendi.

Son Güncelleme: 23.01.2022 00:10
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Testi PozitifAlperen ArabacıHentbol Avrupa Şampiyonası
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