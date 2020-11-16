Koronavirüs vaka sayımız artar mı?

Tamam kardeşim, en büyük bayramınız dündü…

Tamam, kutlu olsun…

Maraş da hayırlısı inşallah, açarsınız, açmazsınız bilemem ama piknik serbest!

Hatta deniz altından doğal gaz da elektrik de gelir ve Ersin Tatar en kısa zamanda Azerbaycan’a gidip, İlham Aliyev ile görüşür de; kucaklaşır mı kucaklaşmaz mı bilemem!

-*-*-

Koronavirüsün aşısı bulundu!

Bulan karı – koca Türkiye kökenli Alman vatandaşları…

Ama bize gelmesi daha çok uzun süre alacak!

Önce zenginler aşılanacak!

-*-*-

Ve bu arada Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi ile temas ettiği için kendini evinde izole etti.

Alihtia gazetesinin haberine göre Petridis, kısa süre önce Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden savunma heyetindeki bir yetkilinin, Yunanistan’a dönüşünde yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine kendini evinde izole etti, çalışmalarını bu şekilde sürdürecek…

-*-*-

Bu haberi de okuyunca, ne bayram kaldı ne de kutlamalar!

Keyifle izleyemedim!

Aslında dört beş günden beri aşırı da keyifsizdim!

-*-*-

Grip olduk!

Evde kırma – dökme inşaatımsı tamiratlar var.

Bahçe kapısını biri açık ya da gındırık mı unuttu yoksa bir vatandaş geçerken, kendisine havlayan üç küçük köpekten mi huylanıp kasten mi açtı nedir bilemeyiz; Cumartesi üç köpeğin ikisi kaçtı!

-*-*-

Bir tarafta grip, bir tarafta iki kaçak köpek moral oldu sıfır.

Hani köpeklerin kaçmış olması bir yana; “gidip gelmemelerini ihanet olarak da görüyorum yani…”

Yediriyorsun, içiriyorsun, ilaçlatıyorsun, aşılıyorsun, çok seviyorsun ama bu şekilde “kaçınca” gerçekten üzülüyorsun!

-*-*-

Acaba kaçmadılar mı?

Kaçırıldılar mı?

Çok havlıyorlar bazen… Birilerini rahatsız etmiş olabilirler mi?

Sanmam!

-*-*-

Derken, dün sabahın çok erken saatlerinde, biri geri döndü…

Eşim sesini duydu, çok sevindik…

Ama, evin asıl neşesi olan “küçük” ortada yok…

-*-*-

Eve paket servis yapan komşu işletmelerden birinin elemanına da söylemiştim…

Tam da televizyonda Maraş piknik alanıydı, Pandemi Hastanesi açılışıydı diye izlemeye çalışırken, “biiip biiip” motosikletli biri geldi.

Boru çalıyor…

Çıktım, tanıdık paketçi kardeşlerden biri!

Yanına gitmeden, “yanlış adrese geldin gardaş” diyecektim ki, baktım, ayaklarını bastığı yerde bizim “küçük” duruyor…

Hasret giderdik.

Bayağı uykusuz, yorgun ve de kirlenmiş…

Uzun tüyleri çamurlanmış…

-*-*-

“Bir daha sakın kaçma” dedim, “hav” dedi…

O beni anlamadı, ben de O’nu anlamadım ama maçı idare ettik…

Karnı doydu.

Sıcak yuvacığında yattı, ben de yazıya başladım…

-*-*-

Bir yandan da törenleri izliyorum…

Koronavirüs tedbirleri bence “sıfır”…

Fotoğraf çekmek için birkaç kez törene gitmişliğim olmuştur; dünkü kadar kalabalığına rastlamadım!

Taşıma mı bunca izleyen?

Sanmam!

Eskiden, tüm subay astsubay, eşleri ve çocukları ile mecbur edilirdi; dün öyle değildi.

Televizyonda gördüğüm kadarıyla, “izdiham” yaşanıyor.

-*-*-

Aşırı hatta çok çok aşırı güvenlik tedbirleri ilgimi çekti!

Elbette Sayın Erdoğan korunmalı da, bunca korumaya ve bunca tedbire pek alışık değiliz!

Protesto edebilir bizim ahali ama ötesinde tehdit oluşturmaz!

Yani Sayın Erdoğan ya da birine, en kötü ihtimalle, “ne paranı ne askerini” falan der!

Veya şimdi moda, “irade”den dem vurur…

Ya da ne bileyim, “suyunu da al, gazını ve elektriğini de istemiyoruz” filan diye de bağırabilir.

Ama yine de “temkinlidir”…

Çünkü Erdoğan kızarsa, “maaşlar da kesilir”…

-*-*-

Neyse, kalabalık çok büyük…

Koronavirüs tedbirleri, PCR testleri falan yapılmıştır eminim ve maske takanlar, takmayanlardan çok fazla…

Yine de ürkütücü!

-*-*-

Tam sıfırlanmıştık; üç yurt dışı birkaç yerel vaka falan noktasındaydık.

Hatta, pandemi hastanemize, dilerse Rum hastalar da gelebilirlerdeydik.

Bravo demiştik Ersin Tatar başkanın bu teklifine!

-*-*-

Ama, içimden bir ses diyor ki; dünkü tören, sanırım bizler için “milat” olacak!

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, yüzlerce konuğun PCR test sonucu ne isterse olsun; çok iyi biliyoruz ki taşıdığı koronavirüs, bir miktar yayılacak!

E artık, hastaneyi açmışken, hastalarımızı da yatıralım yani; boş mu kalsın!

-*-*-

Erdoğan geldi, gitti…

Şimdi Ersin Tatar, Azerbaycan’a gidecek!

Bence çok önemli bir gelişme ama olur mu olmaz mı şüphem oldukça karmaşık!

Şüphe etmediğim tek şey, koronavirüs vaka sayımız önümüzdeki günlerde “üçlü” rakamları görecek!

-*-*-

Ben uzman mıyım?

Değilim!

Ama uzmanlarla görüşen, konuşan, onların görüşlerini alan biriyim!

-*-*-

Tamam, en büyük bayramınız…

Tamam, kutlayınız da; üçlü rakamlara ulaşırsak ne yapacağız?

Acaba, beni çok korkutan ve 1974’ün korkulu günlerine döndüren “savaş uçağı gürültüsü”, koronavirüsü de korkutup kaçırır mı?

-*-*-

Şimdilik köpekler mutlu, eşim mutlu, ben mutlu…

Sizlerin de bayramınız kutlu olsun bu arada…