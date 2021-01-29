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Koronavirüse yakalanan Başhekim Ceyhun Birinci: "Ciddi bir belirtim yok"

PCR testi pozitif çıkan Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, ciddi bir belirtisi olmadığını belirterek, ev karantinasında beklerken koronavirüse yakalandığını açıkladı...

29 Ocak 2021 Cuma 20:20
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Koronavirüse yakalanan Başhekim Ceyhun Birinci: "Ciddi bir belirtim yok"

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BRT’de 14. Saat programına katılarak açıklamada bulunan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi başhekimi Dr Ceyhun Birinci, öğle saatlerinde testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını söyledi.

İşte Başhekim Doktor Ceyhun Birinci’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“PCR TESTİMİN POZİTİF ÇIKTIĞINI ÖĞRENDİM”

“Hastanedeki pozitif vakalardan dolayı yakın temas şüphesi olduğundan kendimi izole ederek, evde kaldım. Bu arada PCR testimi yaptım. Öğleye doğru PCR testimin pozitif çıktığını öğrendim.”

“BİR SEMPTOMUM YOK. ATLATACAĞIZ”

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erken Tanı bölümünde kontrollerimin ardından verilecek bulgulara göre hastane ortamında beklemek gerekiyor mu? Yoksa bir otelde karantinada olmak yeterli mi? Ona bakılacak. Şu anda herhangi bir ciddi belirtim yok. Bir semptomum yok. Onu söyleyeyim. Atlatacağız.”

“AKÇİÇEK HASTANESİ’NİN 8 PERSONELİ POZİTİF”

“Bölgedeki yaygınlaşma, vaka sayılarının çoğalması hastaneye de intikal etmiş durumdadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü hastalarla uğraşılan yoğun bir yerdir. Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi.”

Dr. Ceyhun Birinci, ev karantinasında beklerken Koronavirüse yakalandığını belirterek, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını açıkladı.

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